Walentynki 2019: prezent dla ukochanej z okazji Dnia Zakochanych. Co podarować 14 lutego ukochanej kobiecie?

Walentynki 2019: prezenty dla ukochanej z okazji Dnia Zakochanych. Sprawdź nasze propozycje na podarunki dla niej i zaskocz wybrankę 14 lutego.

Walentynki 2019 – prezent dla ukochanej

Dziś obchodzimy Walentynki . Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Barometr Providenta, w tym roku święto zakochanych zamierza obchodzić 39% Polaków . Ciekawy jest fakt, że chęć świętowania Walentynek zadeklarowała co druga osoba z wykształceniem wyższym i jedynie co czwarta z podstawowym lub zawodowym. Przez niektórych dzień ten jest postrzegany jako wydarzenie typowo komercyjne, na którym korzystają restauracje, kina oraz galerie handlowe . Nie można jednak zaprzeczyć, że miłe podarunki dostarczają radości wielu parom. Specjalnie dla panów, którzy nie zdążyli przygotować niespodzianki dla swoich wybranek, przygotowaliśmy listę pomysłów.

Spersonalizowana biżuteria – nie da się ukryć, że kobiety uwielbiają błyskotki. Delikatna zawieszka czy srebrna bransoletka to uniwersalny prezent na Walentynki, który powinien przypaść do gustu każdej kobiecie. Jeżeli jednak chcesz uczynić biżuterię wyjątkową, zatroszcz się o detal, dzięki któremu na dłużej utkwi jej w pamięci. Dobrym pomysłem będzie grawer z istotną dla was datą lub powiedzeniem.