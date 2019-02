Walentynki 2019 - pomysły na romantyczny prezent dla niego. Co podarować ukochanemu mężczyźnie?

Walentynki 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Jeżeli nadal nie masz pomysłu na prezent dla ukochanego, sprawdź, jakie są nasze pomysły na obdarowywanie panów w dniu zakochanych.

Walentynki 2019 – prezent do 50 zł

Niskobudżetowe Walentynki wcale nie muszą oznaczać, że uczucie między tobą a twoim partnerem nie jest czymś wyjątkowym. Za niewielką kwotę można sprawić kochanemu mężczyźnie dużo radości. Prezentem na Walentynki, oprócz popularnych majtek lub skarpetek, może być na przykład książka. Jeśli twój partner posiada ulubionego autora lub gatunek literatury, to kwestia wyboru odpowiedniej pozycji jest prosta. Ciekawym rozwiązaniem mogą być również gadżety związane z jego hobby. Majsterkowicze ucieszą się z nowego zestawu kluczy, a wędkarze z zanęty, haczyków lub wabików. Jeśli twój partner jest aktywny fizycznie, to na Walentynki warto podarować mu torbę sportową, bidon lub butelkę filtrującą wodę. Fanom sportu na Walentynki warto podarować bilet na mecz. Wbrew pozorom nie wszystkie wejściówki na imprezy sportowe kosztują ponad 100 zł. Melomani mogą być zadowoleni z nowej płyty .

Walentynki 2019 – pomysł na droższy prezent

Jeśli planujesz Walentynki z dużym rozmachem, to pomysłów na prezent może być wiele. Listę wyjątkowych prezentów można zacząć od wspólnego wyjazdu. Ciekawym rozwiązaniem będzie zarówno szusowanie po górskich stokach, jak i wspólna wizyta w SPA, która będzie przyjemnością dla was obojga. Walentynki to świetna okazja do wyjścia na kolację. W ramach prezentu na warto rozważyć również biżuterię. Niektórzy panowie lubią nosić sygnety, bransolety lub łańcuszki. Eleganckim i funkcjonalnym dodatkiem do każdego stroju są również zegarek. Sportowcy będą zadowoleni z odzieży funkcyjnej oraz wszelkich opasek sportowych typu smartband, które w ostatnim czasie stały się modnym i popularnym dodatkiem. Fajnym gadżetem będzie również smartwatch lub słuchawki bezprzewodowe.