Walentynki 2019 - jaki seans warto wybrać na romantyczny wieczór?

Walentynki 2019 już jutro. Jeżeli wraz ze swoją drugą połówką planujesz wybrać się do kina, to warto wybrać seans, który spodoba się wam obojgu. Sprawdzamy, które filmy warto obejrzeć w tegoroczne Walentynki.

Walentynki w kinie

Walentynki w kinie to jeden z najpopularniejszych sposobów na spędzenie romantycznego wieczoru. Wspólny popcorn, pusta sala kinowa i film, który spodoba się wam obojgu. Innymi słowy, idealna randka przedstawiana w wielu Hollywoodzkich produkcjach. Prawda wygląda jednak nieco inaczej. Wyobraźmy sobie najgorszy ze scenariuszy: romantyczny wieczór zaczynamy od kolejki w kasie biletowej. Zamiast najlepszych miejsc kupujemy bilet w pierwszym rzędzie. Następna kolejka wita nas przed barem, bo każdy ma ochotę na słoną przekąskę. Ostatecznie wchodzicie na zatłoczoną salę, gdzie klimatyzacja nie działa. Po wszystkim okazuje się, że film nie przypadł wam do gustu. Czy takiego scenariusza da się uniknąć? Oczywiście, że tak!

Bilety do kina można kupić przez internet, a jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie zakupienie ich w kasie kina co najmniej kilka godzin przed seansem. Kolejki po popcorn i zatłoczonej sali może nie unikniemy, chyba że zamiast wybierać się na seans do jednego z najbardziej obleganych kin w mieście, wybierzemy takie, które usytuowane jest w mniej zatłoczonej okolicy. Ostatnią kwestią jest wybór filmu. Przed seansem warto zapoznać się z aktualnym repertuarem kina, a także recenzjami danych produkcji. To nie wyeliminuje ryzyka wyboru złego seansu, ale z pewnością je zmniejszy.