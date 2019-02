Walentynki 2019 - jak przekazać tej jedynej, ukochanej osobie swoje uczucia? Przedstawiamy życzenia i wierszyki na Walentynki

Walentynki 2019 właśnie nadeszły. Już dziś wszyscy zakochani mają swoje święto. Kina oraz restauracje są przepełnione, a dziesiątki par spędzają wyjątkowe chwile w swoim towarzystwie, które warto okrasić miłymi słowami lub romantycznymi życzeniami.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Walentynki 2019 - rymowane oraz romantyczne życzenia na Walentynki dla niej i dla niego. (iStock.com)

Walentynki 2019 – zabawne wierszyki na Walentynki

W Walentynki popularnym sposobem na przekazanie swoich uczuć są kartki walentynkowe oraz wiadomości SMS. Poniżej prezentujemy kilka pomysłów na rymowanki z okazji Walentynek, które wywołają uśmiech na twarzy obdarowywanego.

W ten dzień sławny, w dzień miłości,

Racz w mym sercu dziś zagościć,

Bo ja wyznać Tobie chcę,

Że tak mocno kocham Cię.

Może kiedyś w mych ramionach,

Może kiedyś, w któryś dzień,

Zauważysz moją miłość

I pokochasz także mnie.

Nic nie słychać w krąg innego,

Tylko: - Dziś Dzień Walentego

Każdy wysyła liścik swój,

A ja ciągle noszę mój.

Boję się go wysłać Tobie,

Ciągle myślę: - Co on powie?

Czy go podrze, czy wyśmieje,

Czy dla niego ja istnieję?

Może tak, a może nie?...

Jednak wiedz, że kocham Cię!

Chce z Toba żyć

Z Twojej szklanki pić

Robić Ci śniadanie

Mówić Ci Kochanie

Spać obok na łóżku

Drapać Cię po brzuszku

Bo bardzo Cię KOCHAM mój kwiatuszku!

Najdroższy Skarbie dziś w Walentynki

przyjmij życzenia od swej dziewczynki.

Wciąż o Tobie myślę i myśleć chcę,

Codziennie w nocy o Tobie śnię.

Czuję się przy Tobie zawsze jak w niebie

Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie.

Życzę Ci szczęścia i pomyślności,

Dużo uśmiechu i namiętności.

Miłości też życzę, choć wiem, że nie muszę. Bo przecież miłość do Ciebie wypełnia mą duszę!

Wszystkie propozycje zostały zaczerpnięte z serwisu zyczenia.org.pl.

Walentynki 2019 – wyznania miłości na Walentynki

Jeżeli nie chcesz, aby tegoroczne Walentynki upłynęły pod znakiem rymowanych życzeń, to pamiętaj, że czasem zwykłe i szczere słowa potrafią zdziałać więcej, niż wierszyki. Jeżeli nie wiesz, jak przekazać swoje uczucia tej wyjątkowej osobie, to poniżej prezentujemy kilka propozycji.

Oto kilka propozycji życzeń na Walentynki 2019

Może nie mówię tego zbyt często, ale Kocham cię od pierwszego dnia naszego spotkania. Kiedy słyszę twój śmiech, w moim sercu ustępuje lód, a w jego miejsce pojawia się miłe ciepło. Wszelkie smutki, które cię trapią, ze zdwojoną siłą dotykają również mnie. Jesteśmy razem, od dziś już na zawsze. Wszelkie trudności pokonamy wspólnie, bo każda chwila spędzona w twoim towarzystwie staje się cudowną wiecznością.

Nie zawsze jest pięknie, a życie nie przypomina komedii romantycznej. Dzieli nas wiele, ale jeszcze więcej łączy. Nie wyobrażam sobie poranka bez twojego budzika. Bez wspólnej kawy tuż przed wyjściem do pracy. Nie chcę, aby to się zmieniło. Pozostańmy tacy, jacy jesteśmy, bo takimi się pokochaliśmy. Kocham cię i zapewniam, że nigdy się to nie zmieni.