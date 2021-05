Waldemar Buda i Krzysztof Śmiszek gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej - poinformował w niedzielę na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller. Podkreślił, że to "zamyka proces składania KPO przez Polskę".

Waldemar Buda, sekretarz stanu w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej dodał, że pismo zawiera uwagi, które przedstawiła m.in. Lewica oraz te, które wpłynęły podczas konsultacji społecznych. Jak zaznaczył, chodzi przede wszystkim o te dotyczące samorządów i rolnictwa.

We wtorek Sejm ma głosować nad ustawą ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu. Za ratyfikacją opowiedziała się m.in. Lewica, która niedawno porozumiała się w tej sprawie z rządem. - Po potwierdzeniu, że Komisja Europejska otrzymała Plan Odbudowy uwzględniający nasze postulaty, poprzemy ratyfikację - zapowiedział w rozmowie z PAP polityk Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Tymczasem Koalicja Obywatelska domaga się przełożenia posiedzenia Sejmu w tej sprawie. Wniosek do marszałek Sejmu złożył szef klubu Cezary Tomczyk. W piśmie jako powód wskazano "zwiększenie transparentności prac Sejmu oraz poszerzenia wiedzy posłów na temat ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy".

- To jest albo naiwność ze strony Lewicy, ale ich o to nie podejrzewam, bo to są inteligentni ludzie, albo swoisty pakt Ribbentrop-Mołotow w polskiej polityce - powiedział w rozmowie z Onetem europoseł PO Radosław Sikorski, który w ten sposób skomentował porozumienie rządu i Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy