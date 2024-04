Walczą z tą samą chorobą. Stuhr: mam dla Ziobry współczucie

- Wznowa jest częstym przypadkiem w nowotworze, ale wytrzymałem. Mam dokładnie to samo co Ziobro. Takie samo cięcie. Mam dla niego współczucie, bo leżałem na takim samym łóżku. I wiem, co to jest. Wiem, jak to boli. Wiem, co to znaczy nie móc podnieść ręki, nie móc wstać - powiedział Jerzy Stuhr.