Wałbrzych. 13-latek zabił byłego konkubenta matki. Jest decyzja sądu

"On po prostu bronił matki"

- On wiecznie rozrabiał. On jej te dwie swoje córki zabierał, uciekał po prostu po ulicy, a ona biegła cała zapłakana: "oddaj mi dzieci", o jedenastej w nocy - relacjonowała serwisowi polsatnews.pl to, co działo się w domu 13-latka jedna z sąsiadek.