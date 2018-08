"Wakacje to żniwa dla pedofilów". Ważny apel detektywa do rodziców

Dzieci wyjeżdżają na kolonie, a rodzice tracą je z oczu. Tylko w ostatnich dniach policja zatrzymała pedofilów w Żywcu, Gdańsku i Rybniku. - Korzystajmy z aplikacji i programów, które zainstalowane w telefonie naszego dziecka pozwolą uniknąć tragedii - mówi Wirtualnej Polsce detektyw, który doprowadził do jednego z aresztowań.

Wakacje to wyjątkowy okres

- Nasi detektywi jeżdżą za dziećmi nawet na kolonie. Najpierw komuś może się to nie podobać, ale perspektywa zupełnie się zmienia, gdy podejrzenia się potwierdzają - zapewnia Paćkowski. Podkreśla, że rodzice proszę o skontrolowanie sytuacji dotyczących dzieci w każdym wieku: od podstawówki po liceum.

"Okres wakacyjny to wylęgarnia pedofilów, polują na wasze pociechy" – ostrzega rodziców również Krzysztof Dymkowski, Łowca Pedofilów.

Mieszkaniec Wrocławia jest tak skuteczny w swoim hobby, że przyczynił się już do zatrzymania ponad 140 przestępców wykorzystujących dzieci. Pedofilów namierza na portalach internetowych. Umawia się z nimi na spotkanie, a potem o wszystkim informuje policję. Zwyrodnialec wpada w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Mężczyzna przyznaje, że wakacje to wyjątkowo niebezpieczny okres. Apeluje więc do rodziców, by ich dzieci nigdy nie podawały swoich danych (imienia, nazwiska, wieku, adresu, numeru telefonu), nie ujawniały w sieci informacji na temat swoich rodziców, a w szczególności nie umawiały się z obcymi przez internet!