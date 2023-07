Wakacje to czas odkrywców. Sprawdź, co warto zobaczyć!

Planujesz wakacje i szukasz atrakcyjnych miejsc do odwiedzenia? Odkrywanie bogactwa polskiej kultury i historii jest teraz możliwe także podczas wirtualnych podróży. A to dzięki wsparciu Funduszy Europejskich! Realizacja licznych projektów w Programie Polska Cyfrowa 2014- 2020 pozwoliła m.in. na przeniesienie części zasobów kultury do Internetu. Dzięki temu wybrane muzea czy zabytki można eksplorować z dowolnego miejsca na świecie. Sprawdź, jakie to proste!