Wakacje nad Bałtykiem. Polacy oburzeni cenami

Pogoda nad Bałtykiem nie dopisuje. Gdy puste są plaże, cieszą się restauratorzy. Smażalnie i restauracje to jedyne miejsca, gdzie nad polskim morzem naprawdę jest tłoczno. Tu jednak rządzi kapitalizm, a ceny za posiłek mogą przyprawić o ból głowy.

Pomysły na wakacje

A co z tymi, którzy jednak nad Bałtykiem już się znaleźli? Opcji jest oczywiście kilka . Można wsiąść w samochód i pozwiedzać te bliższe oraz dalsze atrakcje turystyczne. Latarnie, muzea i wąskie uliczki nadmorskich miasteczek stoją przed turystami otworem.

Ceny nad Bałtykiem

O tym, że ceny w nadmorskich sklepikach mogą przyprawić o ból głowy, pisaliśmy kilka dni temu. Redakcja Dziejesię na Facebooku postanowiła sprawdzić, jak ma się to do cen posiłków. Odzew, jaki nastąpił z waszej strony był niesamowity.

Do naszej redakcji turyści znad Bałtyku wysłali mnóstwo zdjęć swoich rachunków, a także samych posiłków. Tu szczególną uwagą cieszyły się smażalnie w Krynicy Morskiej, gdzie za rybę z frytkami i surówką pan Cezary musiał zapłacić 78 złotych. Podobna sytuacja spotkała panią Różę: "sama ryba w pergaminie 54 złote. Do tego zestaw surówek po 8 złotych i to samo frytki. Tragedia" - pisała nasza czytelniczka. Łącznie kobieta zapłaciła 70 złotych.