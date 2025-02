Wakacje do poprawki? Nietypowa petycja trafiła do ministerstwa edukacji

Wakacje w Polsce rozpoczynają się wraz z końcem roku szkolnego, który przypada na pierwszy piątek po 20 czerwca i trwają aż do końca sierpnia. Jak podaje olsztyn.eska.pl, w piśmie skierowanym do ministry edukacji Barbary Nowackiej pojawiła się propozycja, by wydłużyć ten czas na okres od 15 czerwca do 15 września i podzielić go na kilka terminów przypisanych do poszczególnych regionów kraju.