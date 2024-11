Z Lubelszczyzny da się zobaczyć Tatry. Pokazali kolejny dowód

Wyścig na wykonanie zdjęcia z najbardziej oddalonego punktu na Lubelszczyźnie trwa od 2018 roku. Wtedy to z okolic Salomina sfotografowano górę Gerlach położoną w odległości 230 km. Od tamtej pory co kilka lat ustanawiane są kolejne rekordy. Najnowszy pochodzi z początku tego roku kiedy to z Godziszowa Paweł Kłak wykonał zdjęcie Lodowej Kopy oddalonej o 241,1 km.