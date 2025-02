6-latka dwukrotnie zasłabła. Przedszkole nie wezwało karetki

Jedna z matek wysłała do kuratorium oświaty skargę oraz powiadomiła policję. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", jej córka dwukrotnie straciła przytomność w przedszkolu. Personel jednak nie wezwał karetki.

Pracownicy przedszkola próbowali skontaktować się z matką dziewczynki. Kobieta była za granicą, o czym personel wiedział. Z ojcem nie próbowano się początkowo kontaktować, z obawy o jego reakcję. W końcu mężczyzna przyjechał po dziecko i pojechał z nim do szpitala. Personel przedszkola miał naciskać, by nie jechać z dzieckiem na SOR, tylko do prywatnego gabinetu. Ojciec dziewczynki zignorował te prośby.