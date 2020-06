Wakacje 2020. Bakterie w Bałtyku. Kąpiel może mieć fatalne skutki

Im cieplej, tym gorzej

Jak powiedział Eckhard Strauch, kierownik biura doradczego BfR ds. przecinkowców, zaczynają się one szybciej rozmnażać, gdy temperatura wody w morzu zaczyna przekraczać 20 stopni Celsjusza. Co gorsza, każdy wzrost temperatury wody o 1 stopień oznacza zwiększenie się liczby zakażeń przecinkowcami o prawie 200 procent.

wakacje 2020. Bałtyk sprzyja przecinkowcom

Bałtyk należy do tych mórz na świecie, w których woda ociepla się najszybciej. Dlatego podczas dłużej utrzymujących się letnich upałów, temperatura wody w Bałtyku może w przyszłych latach częściej przekraczać 20 stopni Celsjusza, co przyspieszy rozmnażanie się przecinkowców. Poza tym maleje zasolenie wody w tym morzu, co także sprzyja niektórym gatunkom tych bakterii. Jak wyjaśnia dalej Eckhard Strauch, chodzi tu zwłaszcza o ich dwie, najgroźniejsze dla ludzi odmiany, Vibrio vulnificus i Vibrio cholerae non-O1.