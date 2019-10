WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze blob + 1 przyroda Przemysław Batorski 27 min. temu W zoo w Paryżu żyje blob. Dziwna żółta istota ma 720 płci i karmi się płatkami owsianymi Paryskie zoo zaprezentuje w najbliższą sobotę bloba. Jednokomórkowy organizm nie posiada otworu gębowego, ale przejawia aż 720 różnych płci. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie "Blob", czyli śluzowiec wielogłowy w zoo w Paryżu, 2019 rok. (Stephane de Sakutin/AFP/East News, Fot: STEPHANE DE SAKUTIN) Blob składa się z jednej wielkiej komórki z niezliczoną liczbą jąder. Niedoceniany członek królestwa natury zostanie pokazany w ogrodzie zoologicznym w Paryżu. Opiekunowie bloba podkreślają jego niezwykłe cechy i zdolności. Blob, czyli zwierzę w przebraniu grzyba – To jedna z tajemnic natury – powiedział Bruno David, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Blob pokonuje 4 centymetry w około godzinę. Jego sposób przemieszczania się budzi fascynację naukowców. Eksperymenty dowodzą, że nieskomplikowana istota potrafi po około stu godzinach prób znaleźć wyjście z labiryntu – jeśli w nagrodę dostanie smaczny płatek owsiany, za którym bardzo przepada. Niewielkie stworzenie wygląda jak żółtawy grzyb, ale zachowuje się jak zwierzę. Tak naprawdę śluzowiec wielogłowy, bo o nim mowa, tylko przypomina rośliny, grzyby i zwierzęta, ale nie należy do żadnej z tych grup. Zamieszkuje butwiejące drewno, ściółkę leśną oraz inne wilgotne i ciemne siedliska. Blob zjada na co dzień bakterie, grzyby i pierwotniaki. Brak mózgu, kończyn i otworu gębowego uniemożliwia mu wyższe funkcje życiowe. Opiekunowie podkreślają, że posiada za to aż 720 płci, a przecięty na pół potrafi zrosnąć się w dwie minuty. Blob na celowniku Unii Europejskiej Dziwne stworzenie przezwano na cześć filmu Blob, zabójca z kosmosu z 1958 roku. W klasycznym horrorze klasy B bohater, którego zagrał młody Steve McQueen, zmagał się z bezkształtnym potworem, który pożerał wszystko na swojej drodze. Choć śluzowiec zamieszkuje Ziemię prawdopodobnie od miliarda lat, odkryła go dopiero gospodyni domowa Marie Harris z Teksasu w latach 70. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt PhySense bada możliwości zastosowania „wielogłowca” w informatyce. Nietypowy sposób poruszania się żyjątka ma posłużyć do opracowania biosensorów, czujników, które przydadzą się między innymi w medycynie. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące