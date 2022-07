W zamachu zginął kolejny rosyjski kolaborant. "Gauleiter wyleciał w powietrze"

Putin szykuje się do aneksji?

"Kreml w dalszym ciągu dąży do przyłączenia do Rosji okupowanych terytoriów Ukrainy, nie tylko w Donbasie. Putin uprościł procedurę nadawania rosyjskiego obywatelstwa wszystkim obywatelom Ukrainy, co może wskazywać na zamiar aneksji okupowanych terytoriów, w tym obwodu charkowskiego" – ocenił w raporcie ISW.