W tym wypadku zginęło troje nastolatków. Jest potwierdzenie autentyczności filmu

Następnego dnia w sieci pojawił się kilkusekundowy filmik. Widać na nim wnętrze bardzo szybko jadącego samochodu. "Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli k...a" - mówi jeden z nagranych chłopców. Prokuratura szybko dotarła do materiału, ale do tej pory nie miała pewności, że film powstał właśnie w dniu, w którym zginęli nastolatkowie.