W tym tygodniu długi weekend. Mamy najnowszą prognozę pogody

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, około 13 st. C w centrum, do 17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru wyniosą do 60 km/h.