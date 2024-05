W tych miastach ludzie rozwodzą się najczęściej. Wcale nie w Warszawie

Blisko 81 tysięcy pozwów rozwodowych wpłynęło w 2023 roku do sądów okręgowych w całej Polsce. To wprawdzie tylko o 3 proc. więcej niż w 2022 roku, ale na powolny wzrost liczby rozwodów ma wpływ też mniejsza chęć wśród młodych ludzi do zawierania związków małżeńskich. W jakich polskich miastach rozstań poślubionych par jest najwięcej?