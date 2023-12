W TVP odkryli listę 17 zakazanych filmów

Inne filmy zakazane w TVP za poprzedniej władzy to: "Przyjaźń bez granic" Sebastiana Schippera (opowiadał o "przyjaźni z czarnym imigrantem"), "Zabawa, zabawa" Kingi Dębskiej (bo pojawia się aluzja do Elżbiety Kruk, byłej posłanki PiS), "Skłodowska" Marjane Satrapi (noblistka jest pokazana jako skandalistka), "Wykapany ojciec" Kena Scotta oraz "Po prostu przyjaźń" Filipa Zylbera (oba filmy poruszały sprawę in vitro) - wylicza "Gazeta Wyborcza".