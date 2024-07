W trzy godziny do Gdańska za 30 złotych. Pociąg bije rekordy popularności

- Od początku, kiedy uruchomiono "Słoneczny", jeżdżę nim co roku do Gdyni lub Ustki. Teraz wybieram się do wnuczka do Karwi. Cieszy mnie, że mogę ze sobą zabrać rower, moim zdaniem powinno być więcej kursów w ciągu dnia - ocenia Grzegorz.