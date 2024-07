To najdziksze miejsce w Polsce. Opuszczone wsie skrywają tajemnice

Otwarte drzwi zapraszają do zaginionego świata

Symbolem historii opuszczonych beskidzkich wsi stały się drzwi. Drewniana framuga stoi w szczerym polu, na łące w Nieznajowej. To projekt Natalii Hładyk ze Zjednoczenia Łemków. Jak tłumaczy absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, to drzwi do zaginionego świata, które są zaproszeniem, żeby ten nieistniejący świat odnaleźć. To pomnik upamiętniający łemkowskie wsie, które w wyniku wojennej zawieruchy zniknęły bezpowrotnie.