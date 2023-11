"W trybie pilnym". Finlandia chce zamknąć granicę z Rosją

Media zwracają uwagę, że w najbliższym czasie pierwszym środkiem zaradczym mogłoby być skoncentrowanie ruchu azylowego tylko na wyznaczonym przejściu granicznym. Gdyby liczba podań o azyl w Finlandii wzrosła do setek, to można by następnie dodatkowo ograniczyć ruch na przejściach granicznych lub nawet je całkowicie zamknąć.