25 lutego, w drugim dniu rosyjskiej inwazji, ukraińskie wojska celowo otworzyły tamę w Demidowie w obwodzie kijowskim, zalały najbliższą okolicę i uratowały w ten sposób Kijów, uniemożliwiając ruch czołgów wroga w kierunku stolicy - poinformował w środowym reportażu amerykański dziennik The New York Times.

W ten sposób Ukraińcy uratowali Kijów. "The New York Times" pisze, co zrobiła Ukraina na początku wojny

Źródło: East News , fot: AP