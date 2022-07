W świecie słowiańskich wikingów z Targówka

Zażyłość i bezkarność

- To, że Robert obracał się wśród mnóstwa wpływowych osób, budowało moje zaufanie. Do głowy mi nie przyszło, że coś mogłoby się wydarzyć, bo oni budowali jego reputację swoją obecnością. Tak, przyznaję: jego wizerunek, który zbudowałam w swojej głowie, był pokłosiem kręgów, w jakich się obracał - mówi mama dziewczyny, w której śledczy widzą ofiarę Roberta K. Prosi o zachowanie anonimowości - nie chce, by córka była piętnowana przez rówieśników. A zarazem deklaruje, że jej celem teraz jest to, by Robert K. w swojej pracy już nigdy nie miał kontaktu z dziećmi.