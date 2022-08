W Poznaniu brakuje miejsc w szkołach średnich. Uczniowie nie wiedzą, co robić

- W poniedziałek po południu tych miejsc w Poznaniu wolnych było jeszcze 948 - stwierdził Wiesław Banaś, zastępca dyrektora wydziału. - Gros osób, które nie dostały się do szkół ponadpodstawowych, to osoby, które miały bardzo niskie wyniki ze świadectwa oraz z egzaminów ósmoklasisty, więc niestety do liceum ich z tymi punktami nie przyjęto, do technikum być może też - przypuszcza urzędnik.