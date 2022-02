W Ottawie doszło do starć z policją. W stronę policyjnego konia rzucono rower

Konwój Wolności

To nie pierwsze starcia, do których doszło w stolicy Kanady. Wczoraj po tym jak rząd wprowadził stan wyjątkowy, policja przystąpiła do rozwiązania protestów. Starcia wybuchły rano. Demonstranci mimo wezwań funkcjonariuszy zdecydowali się pozostać w Ottawie. Aresztowanych zostało ponad 100 osób. Odholowano też 20 pojazdów. Policjanci twierdzili, że antyszczepionkowcy użyli dzieci jako żywych tarcz.