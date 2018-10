W Nowym Sączu stanął pomnik Piłsudskiego. Zastąpił monument Armii Czerwonej

Konny pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego został w niedzielę odsłonięty w Nowym Sączu. W ten sposób uczczono stulecie odzyskania niepodległości. Wcześniej w tym miejscu stał monument Armii Czerwonej.

- Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość, a wskrzesicielem państwa był nie kto inny, tylko Józef Piłsudski. Już blisko 80 lat temu sądeczanie podjęli decyzję o budowie pomnika marszałka. Niestety, z przyczyn zawirowań historycznych do realizacji budowy wówczas nie doszło, aż w końcu 2012 na nowo odżyła ta idea – powiedział w niedzielę prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

W miejscu, w którym odsłonięto monument, do 2015 r. stał pomnik żołnierzy Armii Czerwonej. Pod nim spoczywały szczątki żołnierzy radzieckich. Wyburzono go, a prochy żołnierzy, nie bez oporów ze strony rosyjskiej, przeniesiono do kwatery wojskowej na sądeckim cmentarzu komunalnym.