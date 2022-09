W Niemczech jest już panika. Grupa Azoty wskazuje nowy problem

Według rozmówcy z polskiej branży motoryzacyjnej, gdy kryzys z AdBlue uderzy w Polsce, rząd zrobi to samo, co w przypadku nienadającego się do palenia w piecu węgla importowanego z Indonezji. Zawiesi przepisy o normach spalin i zgodzi się na zanieczyszczanie środowiska - tym razem przez auta. Dopuszczone zostanie "gmeranie" w podzespołach elektronicznych diesli i celowe oszukiwanie ekologicznych systemów. Fachowcy i warsztaty, które "poprawiały" fabryczne konstrukcje wyjdą z podziemia, do którego zagoniła ich Inspekcja Transportu Drogowego. Od wielu lat za przeróbki układów oczyszczania spalin kierowcy i przewoźnikowi groził mandat lub finansowa kara administracyjna.