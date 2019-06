W lesie na Podkarpaciu znaleziono zwłoki. Bez głowy

Tragiczny finał poszukiwań 62-latka spod Dębicy - jego zwłoki znaleziono na skraju lasu w miejscowości Brzeźnica. Ciało nie miało głowy. Policja bada przyczyny śmierci mężczyzny.

Okazało się, że ciało należało do Adama Z., 62-letniego mieszkańca Pustkowa Osiedle pod Dębicą. 11 maja rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny, zaniepokojona tym, że długo nie wraca ze sklepu. Przez ulewne deszcze i zagrożenie powodziowe poszukiwania ruszyły dopiero pod koniec miesiąca.

Zwłoki znalezione na skraju lasu. Nie miały głowy

W ostatni poniedziałek maja policja ekipa poszukiwawcza przeszukiwała lasu w Brzeźnicy. To wieś sąsiadująca z miejscem zamieszkania 62-latka. To właśnie tam, niedaleko ul. Kolejowej, znaleziono ciało pozbawione głowy. Po sekcji zwłok potwierdzono, że należały do zaginionego - w kieszeni znaleziono dokument z jego nazwiskiem.