W Działoszynie będzie protest wyborczy. Mieszkańcy nie boją się sankcji

Danuta Kuśnierczyk, sekretarz miasta i gminy Działoszyn zapewniała, że mieszkańcy zareagują na skreślenie z listy Rafała Draba. I zareagowali. Protest ma się odbyć tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

Mieszkańcy miasteczka Działoszyn w województwie łódzkim nie boją się sankcji. Podczas trwającej ciszy wyborczej rozsyłają wiadomości, w których zapraszają się wzajemnie na protest, który odbędzie się pod miejscowym ratuszem. Ma się to wydarzyć dziś, tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21. Miejscowa społeczność stanie do walki w obronie aktualnie urzędującego burmistrza i zarazem kandydata na ten urząd, Rafała Draba, który został skreślony z listy wyborczej Działoszyna. Stało się to zaledwie na 8 godzin przed otwarciem lokali wyborczych. Nad ranem banery promujące kandydaturę Draba pokreślone były czarną farbą.