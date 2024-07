W drodze na ryby strzelał do przystanków. Mogło dojść do tragedii

- W czasie przeszukania zabezpieczono wiatrówkę (replikę krótkiej broni) i opakowanie ze śrutem - informuje st. asp. Agnieszka Dzik, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. - Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sochaczewskiej komendy, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. Usłyszał łącznie 11 zarzutów uszkodzenia mienia i przyznał się do popełnionych przestępstw. W drodze na ryby strzelał z wiatrówki gazowej do wiat przystankowych. Grozi mu do 5 lat więzienia - dodaje.