W czerwcu startuje turniej golfowy Mitsubishi Motors Golf Championship

To będą już drugie zawody pod nazwą Mitsubishi Motors Golf Championship. Turniejowi będzie towarzyszył piknik dla zawodników i zaproszonych gości. Gry w golfa spróbują aktorzy i ambasadorzy marki Mitsubishi Anna Cieślak i Bartłomiej Topa. Impreza startuje 16 czerwca na polu Sobienie Królewskie.

Mitsubishi Motors od lat wspiera rozwój golfa w Polsce. Marka była partnerem przy Polish Masters, prawdopodobnie największym cyklu turniejów dla amatorów golfa w Polsce. Organizacja zawodów pod własną marką to kolejny krok w tym rozwoju.

- Do organizacji turnieju podchodzimy równie ambitnie, jak do produkcji naszych aut. Chcemy, żeby rozgrywki były dla golfistów wyzwaniem, a jednocześnie przyniosły im ogromną satysfakcję – mówi Yasuyuki Oyama, Prezes Zarządu Mitsubishi Motors Polska. – Pragniemy również przybliżyć ten wspaniały sport osobom, które nie miały wcześniej do czynienia z golfem. Stąd pomysł na towarzyszący turniejowi piknik.