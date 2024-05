"Wchodzą nam do domów". Mieszkańcy publikują kolejny film grozy

- Ludzie spoza Bieszczad twierdzą, że to my weszliśmy na ich teren. To nieprawda. Wcześniej niedźwiedzie spotykało się w lesie, to było ich terytorium. Teraz wchodzą nam do domów. Naprawdę to może skończyć się bardzo źle. Może dojść do tragedii - stwierdza pani Ewa, autorka jednego z nagrań, na którym niedźwiedź biegnie między domami.