W Austrii lockdown dla niezaszczepionych

Nowe restrykcje mają obowiązywać początkowo przez dziesięć dni i dotyczyć osób powyżej 12 roku życia, które nie poddały się szczepieniu albo nie są ozdrowieńcami (status ozdrowieńca obowiązuje przez 180 dni po infekcji). Mogą one opuszczać domy tylko po to, aby kupić żywność, udać się do pracy albo do lekarza, czy też w celach rekreacyjnych. Kanclerz Schallenberg mówił, że rząd podejmuje ten krok z ciężkim sercem, ale jest on konieczny.