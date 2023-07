Victor Vasarely – ponieść się iluzji

Victor Vasarely to jedna z najciekawszych postaci powojennego świata sztuki. Uważa się go za prekursora op-artu – nurtu bazującego na geometrycznych kompozycjach, wykorzystujących złudzenia optyczne w celu wywołania konkretnych reakcji u odbiorców. Znane na całym świecie jego pulsujące barwami, iluzjonistyczne prace charakteryzują się wizualną niejednoznacznością, pozostawiając szerokie pole do interpretacji. Vasarely’ego uważa się za geniusza obrazu, który w sztuce potrafił wykorzystać dokonania nauki w dziedzinie matematyki i biologii. Przewidział erę technologii komputerowej: zbliżał się do dokonań grafiki komputerowej, choć swoje dzieła tworzył wykorzystując jedynie klasyczne środki wyrazu artystycznego. Uważał, że zarówno sztuka jak i nauka powinny nawzajem się uzupełniać i pozostawać ze sobą w bliskiej styczności. Dzięki temu nowoczesnemu podejściu rosła powszechna świadomość działalności twórcy już od późnych lat 40. i początku lat 50. XX wieku, a jego pomysły zostały zaadaptowane przez główne media, w tym reklamę i modę.