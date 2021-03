Użyli gazu i kajdanek, bo nie miał maseczki. Strażnicy miejscy z zarzutami

Ełk. Skuli go kajdanki i użyli gazu, bo nie miał maseczki. Są zarzuty

Film z interwencji obiegł sieć. "Gazem po oczach, bo maseczki nie założył"

Film z interwencji straży miejskiej pojawił się w Internecie na początku marca 2021 r. Zamieściła go na portalu internetowym jedna z mieszkanek Ełku. Widać na nim dwóch strażników, którzy obezwładniają i dociskają do ziemi leżącego na chodniku mężczyznę. Następnie zakładają mu kajdanki, podnoszą go z ziemi i prowadzą do służbowego auta.