Uwięziony na własnej posesji. Droga do jego domu została zagrodzona

Mieszkaniec wsi Gaszyn w województwie łódzkim został pozbawiony dojazdu do swojej posesji. Sąd orzekł, że droga, którą do niej dojeżdzał, nie jest drogą, a własnością jego sąsiada. Ten swój teren odgrodził. Poszkodowany mężczyzna nie ma jak wjechać na swoją działkę.

