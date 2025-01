Uważasz, że bramy automatyczne są awaryjne, a koszty serwisu zbyt wysokie?

Masz dość ciągnących się wydatków eksploatacyjnych? Postaw na prostotę i pomysłowość! Znajdziesz je w konstrukcji ręcznych bram harmonijkowych szwedzkiej marki PRIDO. Te innowacyjne produkty nie bez powodu zyskały już uznanie na rynku skandynawskim. Tradycja firmy sięga aż 50 lat i jest ona jednym z liderów na rynku bram harmonijkowych, produkując rocznie około 14 000 bram. To oznacza, że każdego dnia, do swojego miejsca docelowego wysyłane jest prawie 40 gotowych, niezawodnych bram! Wszystkie bramy PRIDO są projektowane i produkowane w Szwecji, z najwyższą dbałością o jakość wykonania oraz niezawodność zastosowanych rozwiązań.

Co w nich wyjątkowego? Wszystko! Począwszy od trwałych i praktycznych materiałów, poprzez przemyślaną konstrukcję umożliwiającą prostą obsługę, po gwarancję bezawaryjnego użytkowania. Oto konkrety:

Jedną z kluczowych zalet bram harmonijkowych PRIDO jest ich trwałość. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjnej technologii produkcji brama PRIDO jest odporna na intensywne użytkowanie. Została zaprojektowana z myślą o długotrwałej eksploatacji, a jej wytrzymałość została przetestowana na 1 milion cykli otwierania i zamykania. Oznacza to, że brama nie tylko będzie funkcjonować przez wiele lat, ale również zachowa swoje właściwości estetyczne i użytkowe przez długi czas.

Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji warstwowej oraz nowoczesnych materiałów izolacyjnych brama zapewnia lepszy o około 40% współczynnik przenikania ciepła (U) w porównaniu z tradycyjnymi bramami ramowymi. Uszczelki z gumy EPDM dopełniają całości tak, że bramy niemal całkowicie eliminują straty ciepła, poprawiając jednocześnie komfort użytkowników. Każdy dzień pracy w takim środowisku to kolejny krok w stronę większych oszczędności energetycznych.

W przeciwieństwie do wielu innych typów bram, które wymagają regularnych przeglądów i kosztownego serwisowania, brama harmonijkowa PRIDO praktycznie nie wymaga konserwacji. W warunkach przemysłowych, gdzie brama jest użytkowana przez długie godziny każdego dnia, prace konserwacyjne są minimalne. W zasadzie wystarczy zwykłe umycie bramy i tym samym usunięcie zanieczyszczeń, które mogą się nawarstwiać wokół elementów mechanicznych. Dzięki temu, że konstrukcja bramy jest prosta i solidna, jej utrzymanie jest tanie, a ryzyko awarii znikome.

Montaż bramy jest niezwykle prosty i szybki, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów instalacji. Nie potrzebujesz do tego wyszkolonej ekipy. Brama może zostać zamontowana przez osoby o podstawowych umiejętnościach budowlanych, co znacząco obniża koszty związane z jej instalacją.