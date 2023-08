"Uważajcie na osy". Coraz więcej interwencji

Dyżurna MOPR poinformowała we wtorek PAP, że od kilku dni karetki wodne po kilka razy dziennie wypływają do osób, które skarżą się na dolegliwości związane z użądleniem przez osy. Zwykle są to opuchlizny i bolesność w miejscu, w którym owad wbił żądło. Sporadycznie zdarzają się także reakcje alergiczne osób użądlonych - wówczas taka osoba zostaje natychmiast przetransportowana do szpitala.