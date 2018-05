Uwaga! To nie koniec burz. Prognoza pogody

Przez całą sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Nie cieszmy się jednak zbytnio, bo należy się spodziewać także intensywnych burz. Porywy wiatru mogą dochodzić do 70-80 km/h. Kierowcy: na drogach może być ślisko!

Zagrzmi też po weekendzie (PAP/Newscom, Fot: TERRY SCHMITT)

W sobotę przeważającym układem barycznym kształtującym pogodę w Polsce będzie rozległy i pogodny wyż znad północno-zachodniej Rosji. Wyjątek stanowić będzie obszar zachodnich województw, gdzie zalegać będzie jeszcze strefa frontu atmosferycznego przynosząca chmury, opady deszczu oraz popołudniowe pojedyncze burze. Ze wschodu (znad Rosji) napływać będzie ciepła masa powietrza.

W związku z dominacją układu wyżowego przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Wyjątek stanowić będzie zachodnia Polska (od wschodniej części zachodniopomorskiego przez pomorskie, Wielkopolskę, wschodnie obszary lubuskiego i Dolnego Śląska po Opolszczyznę i zachodni Śląsk) oraz pas Sudetów, gdzie w ciągu dnia będzie się chmurzyć i miejscami (czyli nie wszędzie) popada przelotny deszcz, a po południu wystąpią pojedyncze burze.

Mimo gorszej pogody, to i tutaj w przerwach pomiędzy zjawiskami (pomiędzy opadami i burzami) dość często wyglądać będzie słońce. Dopiero pod koniec dnia strefa frontowa ulegnie rozmyciu, stąd opady deszczu i lokalne burze pozanikają.

Uwaga! Podczas południowych intensywniejszych burz i opadów deszczu na obszarze pomorskiego i wschodniej Wielkopolski porywy wiatru mogą dochodzić do 70-80 km/h. Na drogach może być ślisko.

Ciepło. W ciągu dnia termometry wskażą od (+19) - (+21) st. C na wschodzie do (+22) - (+25) st. C w centrum i na zachodzie kraju.

Prognoza na 3 kolejne dni

W niedzielę przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie po południu w pasie wschodnim (od Podlasia po Podkarpacie) chwilami będzie się mocniej chmurzyć i wtedy od czasu do czasu pokropi słaby przelotny deszcz. W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od (+21) do (+24) st. C. Chłodniej będzie tylko na przedgórzu oraz nad samym morzem, tutaj do (+18) - (+20) st. C

W poniedziałek na zachodzie i w centrum cały dzień będzie pogodny i słoneczny. Natomiast na wschodzie (od Mazur i Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę i Podkarpacie) będzie się mocniej chmurzyć i wtedy od czasu do czasu pokropi słaby przelotny deszcz, a po południu nawet zagrzmi. W ciągu dnia termometry wskażą od (+15) - (+18) st. C na wschodzie do (+20) - (+23) st. C na zachodzie kraju.

We wtorek w ciągu całego dnia na obszarze kraju dominować będzie zmienna aura - więcej chmur, trochę przejaśnień i od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a po południu wystąpią pojedyncze burze. W ciągu dnia termometry wskażą od (+19) - (+22) st. C na wschodzie i na zachodzie do (15) - (+18) st. C w centrum kraju.

Źródło: cumulus.wroc.pl

