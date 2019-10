Uwaga na gęste mgły! Miejscami widzialność do 50 m

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że we wtorek rano wystąpi silne zamglenie. Ostrzeżenie dotyczy pięciu województw. W ciągu dnia również mogą się pojawić utrudnienia dla kierowców.

W tych rejonach może wystąpić gęsta mgła ograniczająca widzialność miejscami od 100 do 200 metrów, a w woj. pomorskim nawet do 50-200 metrów. Ostrzeżenie ważne jest do godz. 11.00 we wtorek w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim a w pozostałych rejonach do 8.30 rano.