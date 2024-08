"Utracili z nim kontakt". Mężczyzna uwięziony w kanale

Asekurowani przez pozostałych, dwaj strażacy weszli do wąskiej (o szerokości ok. 60 cm) studzienki w aparatach ochrony dróg oddechowych, z miernikami gazu. Następnie wczołgali się do kanału i próbowali nawiązać kontakt z poszkodowanym. W końcu się udało. Wyciągnęli człowieka na powierzchnię i przekazali go pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego.