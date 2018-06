Usłyszał zarzuty. U Gowina doradza i zarabia spore pieniądze

Mecenas Michał Królikowski, któremu prokuratura postawiła zarzuty prania brudnych pieniędzy, ma do końca czerwca ważną umowę z ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego. Wirtualna Polska dotarła do umów, jakie zawierał prawnik z resortem Jarosława Gowina.

Z pytaniem o zatrudnienie Michała Królikowskiego, do resortu nauki wystąpił poseł Platformy Krzysztof Brejza. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że prawnik świadczył usługi prawne na rzecz ministerstwa w okresie 2017 - 2018. Jakie? M.in. wykonywał analizy prawne dotyczące programu badań naukowych i brał udział w negocjacjach dotyczących szczególnie złożonych umów o poważnych konsekwencjach dla budżetu. – Michał Królikowski w wymienionym okresie za świadczone usługi pobrał wynagrodzenie w wysokości 116 tys. zł. (..) Jednocześnie zaznaczam, że czas trwania umowy został określony do dnia 30 czerwca 2018 r. Umowa nie została jeszcze rozliczona w całości – napisał wiceminister nauki Sebastian Skuza.

Pracuje dla wicepremiera mimo zarzutów

W sumie, do końca trwania umowy Królikowski ma zarobić u Gowina 140 tys. zł. Zaskoczenia całą sytuacją nie kryje poseł Krzysztof Brejza. - To pokazuje hipokryzję tego rządu. Z jednej strony, prokuratura stawia mu ciężkie zarzuty, jest podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy. Z drugiej strony, okazuje się, że formalnie jest doradcą Jarosława Gowina czyli wicepremiera tego rządu. Ma ważną umowę do czerwca i dostaje bardzo wysokie wynagrodzenie. Kiedy go zatrzymywano, mówiono o tym, że był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Ani słowem nie wspomniano o tym, że pracuje dla obecnego rządu. Z tych umów wynika, że Królikowski uczestniczy praktycznie w pracach rządu, robi prawne analizy, które później ministerstwo nauki wdraża w życie. Zastanawiające jest również to, że takie usługi prawne robi zewnętrzny prawnik, a nie prawnicy zatrudnieni w resorcie nauki – mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Brejza.