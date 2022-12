Usługi dostępne dla każdego. Fundacja Avalon i Allegro pokazują, jak to zrobić

Dostępność to słowo klucz, kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich formy i stopnia. Dlatego właśnie powstał raport poświęcony dostępności usług w przestrzeni publicznej na przykładzie automatów paczkowych. Został on stworzony przy współpracy Fundacji Avalon, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz Allegro, które nie tylko ma własną sieć takich urządzeń, ale również oferuje szybkie dostawy. W wybranych miastach można odebrać zakupy jeszcze tego samego dnia m.in. w automatach paczkowych Allegro One Box. To do nich i im podobnych rozwiązań odnosi się wspólne opracowanie Fundacji Avalon i Allegro.