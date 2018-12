USA: Zwolnili nauczycielkę, bo mówiła, że Święty Mikołaj nie istnieje, a Bożego Narodzenia nigdy nie było

Nauczycielka ze szkoły podstawowej w stanie New Jersey w USA został zwolniona po tym, jak mówiła uczniom, że Święty Mikołaj nie istnieje, a Boże Narodzenie nigdy w historii nie miało miejsca. Skargę na nią wnieśli rodzice dzieci, które uczyła.

Nauczycielka była jako zastępstwo w Cedar Hill Elementary School w Montville (stan New Jersey, USA). Podczas zajęć mówiła sześcioletnim uczniom, że Święty Mikołaj nie istnieje, a Boże Narodzenie nigdy nie nadeszło. Po lekcjach z nią dzieci miały być bardzo smutne i zapłakane wracały do domu.

Rodzice 22 dzieci z pierwszej klasy wniosły do dyrekcji skargę na nauczycielkę. Okazało się to skuteczne. Dyrektor szkoły, Michael J. Ray, zwolnił kobietę i od razu zapowiedział, że nie będzie ona już nigdy powoływana do tej placówki. Dodatkowo wysłał list do wszystkich rodziców dzieci z poszkodowanej klasy. - "Jako ojciec czworga dzieci jestem naprawdę świadomy ich wrażliwości i delikatności. Dorosła kobieta próbowała zniszczyć emocje i świat naszych uczniów. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jej podejściem. Bardzo przepraszam za tę sytuację, to się już nie powtórzy" - pisał dyrektor.