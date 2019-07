USA wysyłają wojska do Arabii Saudyjskiej. Król wyraził zgodę

Eskalacja konfliktu w Zatoce Perskiej. USA wysyłają do Arabii Saudyjskiej żołnierzy, by zwiększyć bezpieczeństwo w regionie. Decyzję o wysłaniu wojska zatwierdził już Pentagon, zgodę wyraził także król Arabii Saudyjskiej.

Według źródeł Associated Press, mowa o wysłaniu ok. 500 żołnierzy, samolotu myśliwskiego oraz pocisków rakiety dla obrony przeciwlotniczej. Część sił USA już przybyła do bazy Prince Sultan.