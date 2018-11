USA: Wizy dla Polaków w końcu zostaną zniesione

USA: Ambasador obiecuje znieść wizy dla Polaków. Tym razem to sprawa priorytetowa.

USA – wizy dla Polaków

Wiadomo, że kwestia zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych przewija się od kilkunastu lat. Chociaż Polska jest jednym z niewielu krajów UE , od których nadal wymaga się wiz, sprawa przez lata tkwiła w martwym punkcie. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższym czasie można spodziewać się przełomu w tej kwestii. Ambasador USA w Polsce zapowiedziała, że zniesienie wiz dla Polaków jest dla niej sprawą priorytetową. Należy zaznaczyć, że jeszcze nigdy ze strony Stanów Zjednoczonych nie padła tak stanowcza deklaracja.

Ambasador USA obiecuje znieść wizy

Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce zapewniła, iż zniesienie wiz dla Polaków jest dla niej sprawą priorytetową. Powiedziała, że do końca przyszłego roku ma zamiar ostatecznie zakończyć sprawę wiz, gdyż Polacy w pełni zasługują na to, by móc swobodnie podróżować do Stanów Zjednoczonych. W swojej wypowiedzi przyznała również, iż jest jej wstyd, że Polacy nadal muszą ubiegać się o wizy do USA. Trzeba zazbaczyć, że Polska jest dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotnym sojusznikiem, a według Mosbacher, z pewnością najsilniejszym w tym regionie.