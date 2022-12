USA w strachu przed pogodą. "Bomba cyklonowa". Biden ostrzega

W niektórych rejonach niezwykłe chłodny front spowodował gwałtowne spadki temperatury, czasem o ok. 30 st. C lub więcej w ciągu kilku godzin. W czwartek np. w Elk Park, w Montanie było -46 st. C, a w Des Moines w stanie Iowa -38 st. C. W Denver, w Kolorado, było najzimniej od 32 lat, bo -31 st. C.