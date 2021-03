USA. Uzbrojony mężczyzna w centrum handlowym w Kolorado

Policja w Boulder w stanie Kolorado bada sprawę uzbrojonego mężczyzny, który pojawił się w lokalnym centrum handlowym i doprowadził do strzelaniny. Nie jest na razie jasne, ile osób odniosło obrażenia podczas akcji policji.

Do wydarzenia doszło w poniedziałek w King Soopers, sklepie spożywczym przy Table Mesa Drive tuż przed godziną 15:00. Policja po raz pierwszy otrzymała zgłoszenie od człowieka, który potem został zastrzelony w samochodzie w centrum handlowego.

Jeden ze świadków po wyjściu ze sklepu usłyszał dźwięk podobny do fajerwerków i zobaczył na parkingu mężczyznę trzymającego "broń typu AR-15". Świadek wrócił do sklepu, aby powiedzieć innym, by nie wychodzili na zewnątrz.